Łempicka, Malczewski, Matejko, Beksiński. Już dziś można kupić dzieła znanych polskich malarzy

Za portret Zdzisława i Bolesława Włodków jako dzieci autorstwa Jana Matejki z 1862 roku trzeba będzie wydać ok. 6 mln zł. "Jeździec" Józefa Chełmońskiego wyceniony został na ok. 900 tys. zł, "Patrol polski" Maksymiliana Gierymskiego z 1869 roku to koszt ponad miliona zł, za "Sybiraka" Jacka Malczewskiego trzeba zapłacić jedynie 120 tys. zł, a za "Andromedę" Tamary Łempickiej tylko 250 tys. zł.

To tylko kilka z ponad stu dzieł, które pójdą pod młotek 20 października w warszawskim Domu Aukcyjnym Polswiss Art.