LemOn zaprasza na swoje muzyczne święto. Popularny zespół będzie celebrował dziesięciolecie działalności w Tauron Arenie

Igor Herbut wychował się w łemkowskiej rodzinie, która mocno kultywowała swe muzyczne tradycje. Ojciec gra i śpiewa, matka prowadzi młodzieżowy chór. Nic więc dziwnego, że ich syn od małego występował w dziecięcych zespołach ludowych. Z czasem zainteresował się muzyką popularną – i sam nauczył się grać najpierw na gitarze, a potem na fortepianie. W końcu postanowił zgłosić się na eliminacje do programu „Must Be The Music”.

- Na preselekcje do Wrocławia poszedłem wyłącznie z moim kuzynem Adamem i gitarą. Zaśpiewaliśmy piosenkę po łemkowsku, drugą po ukraińsku, a kolejną po angielsku. To się w jakiś sposób przyjęło – dostaliśmy telefon półtora miesiąca później, że dostaliśmy się do „Must Be The Music”. Zaproszono nas na casting do Warszawy i wtedy pomyślałem o tym, żeby ściągnąć muzyków, których zawsze chciałem mieć przy sobie – mówi Igor.