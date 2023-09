Lekkoatletyka. Młode Smoki z Wawelu Kraków sięgnęły po kolejne medale mistrzostw Europy dzieci

Jan Rosa - uzyskał tytuł najlepszego zawodnika w roczniku 2012. Zwyciężył na dystansie 60 m i zdobył brąz w rzucie piłeczką palantową. Bieg był o tyle ciekawy, iż najpierw Janek wygrał z czasem 8.30 s, ale bieg musiał zostać powtórzony z powodu falstartu, a zawodnicy nie usłyszeli dźwięku odstrzelonego pistoletu. Finalnie Rosa ponownie wygrał, utrzymując nerwy na wodzy i uzyskał rekord życiowy 8.42 s.

Igor Staszek - był faworytem biegu na 300 m w roczniku 2009 i wytrzymał presję, wygrywając z czasem 36.56 s. W biegu na dystansie 60 m nie spodziewałem się medalu ani wyniku, który osiągnął Igor. Wywalczył srebrny medal z rekordem życiowym 7.36 s - takie niespodzianki i wyniki cieszą podwójnie.

Sztafeta dziewcząt 4x60 m (Nicola Dutka Wołoch, Roksana Gałka, Roxana Wójciak, Justyna Kania) – srebrny medal z wynikiem 31.72 s (roczniki 2011-2010). To był debiut naszej dziewczęcej sztafety 4x60 m na tej imprezie, a skład, który wytrenował świetne zmiany, był według mnie faworytem do złota, oczywiście pod warunkiem, że zmiany wyjdą, jak na treningu. Tym razem jednak duży błąd na ostatniej zmianie kosztował nas brak tytułu. Niemniej to i tak duży sukces, bo we wcześniejszych edycjach Igrzysk Dzieci sztafeta chłopców zdobywała brązowy medal, a teraz mamy srebro dziewcząt.