Leki, których może zabraknąć. Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę STYCZEŃ 2023

Kryzys lekowy zaczął się jeszcze przed pandemią. Niestety covid i obecna wojna w Ukrainie - tylko go utrwaliły. W ostatnich tygodniach coraz większe problemy z zakupem niezbędnych leków mogą mieć m.in. alergicy, chorzy na padaczkę czy też cukrzycę. Trudno też o leki dla pacjentów z depresją, osteoporozą, astmą czy leczących się hormonalnie. Niełatwo także o często stosowany lek w chorobie wrzodowej - IPP.

Wśród leków trudno dostępnych dużą grupę stanowią obecnie antybiotyki stosowane do leczenia typowo jesienno-zimowych infekcji. Mamy teraz ogromny wzrost zachorowań na grypę i infekcje wirusowe, co sprawia, że popyt na te leki jest jeszcze większy.

Obserwując to, co dzieje się na rynku, Ministerstwo Zdrowia systematycznie publikuje tzw. listy antywywozowe. Umieszczenie medykamentu na liście oznacza, że nie może być on wywieziony za granicę naszego kraju. Najnowszy wykaz, który obowiązuje od 5 stycznia liczy 216 pozycji. Zgodnie z polityką resortu do wykazu trafiają leki, których brak zgłosiło co najmniej 5 proc. aptek ogólnodostępnych w danym województwie. Informacje takie przekazują do GIF wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni.