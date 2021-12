Lekarze Nadziei szczepią bezdomnych z Krakowa. Zima w połączeniu z czwartą falą koronawirusa może okazać się tragiczna

Zdecydowana część osób znajdujących się w kryzysie bezdomności - szczególnie tych starszych - na szczepienie mogło zapisać się już wiele miesięcy temu. Teoretycznie. Bo praktycznie część z nich nie nadal nie ma pojęcia, jak to zrobić i gdzie się udać.

Marian 72 lata, na szczepienie mógłby zarejestrować się już w styczniu. - Słyszałem od kolegów z noclegowni, że jest taka możliwość, że oni się zaszczepili. Ja sam nic nie wiem, bo u lekarza nie byłem dobre 10 lat, a z noclegowni nie korzystam – mówi mężczyzna.

Po chwili pyta, czy do tego jest potrzebny dowód osobisty, bo on swój gdzieś zgubił w ubiegłym roku. Na informację o tym, że gdyby zechciał wyrobić nowy dokument, mógłby znaleźć pomoc w kilku miejscach w mieście, wzdycha i macha ręką.

- Kto by miał na to czas? Wie Pani, ja żyje ze zbierania złomu. Nie mam czasu na chodzenie po urzędach i inne bzdury. Czas to dla mnie pieniądz – ucina.