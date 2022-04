Lek na mukowiscydozę refundowany tylko na papierze? Chorzy czekają na zakończenie procedury refundacyjnej

Mukowiscydoza, inaczej zwłóknienie torbielowate, należy do najczęstszych uwarunkowanych genetycznie schorzeń. W Polsce cierpi na nie jedna osoba na 4-5 tys. To okrutna choroba, która dotyka wielu narządów: układu oddechowego, trzustki, wątroby i układu trawienia. Chorzy na mukowiscydozę żyją w Polsce ok. 21-24 lata. Ostatnio pojawiła się dla nich jednak szansa – nie na wyzdrowienia, ale na w miarę normalne życie. To refundacja trzech nowoczesnych przyczynowych leków - Kaftrio, Symkevi i Orkambi. Darmowe leki mają być dostępne dla ok. tysiąca pacjentów. Szacowany koszt roczny refundacji to 500 mln zł.

Jak się jednak okazuje, chorzy nie mogą jeszcze skorzystać z refundacji. Pacjenci, który rozpoczęli terapię, wciąż muszą zbierać środki na jej kontynuowanie. Wszystko przez przeciągające się procedury.