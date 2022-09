Legowelt zagra w krakowskim Klubie Spotkań Poczta Główna. Król electro będzie gwiazdą jubileuszowej edycji cyklu "Techno Rączka"

– Z przytupem rozpoczynamy sezon jesienny. Gdy za oknem zamiast złotej, polskiej jesieni widzimy deszcz i pluchę, wszystkich spragnionych elektronicznych brzmień na najwyższym światowym poziomie zapraszamy pod dach Klubu Spotkań Poczta Główna, gdzie już w tę sobotę zagra Legowelt – zaprasza Jacek Peszko, jeden z inicjatorów programu "Techno Rączka". – To naprawdę duże wydarzenie dla miłośników electo i disco. Rozmowy z artystą trwały długo, ale udało nam się skutecznie zaprosić Danny'ego Wolfersa do Krakowa – dodaje.

Naprawdę nazywa się Danny Wolfers. Tworzenie klubowej elektroniki zaczął na przełomie lat 80. i 90. za sprawą techno z Detroit i house'u z Chicago. Jego specjalnością szybko stało się stylowe italo-disco i electro tworzone na analogowych syntezatorach. Najpierw nagrywał dla wytwórni Bunker, Clone i Creme Organization, aż w końcu powołał do życia własną tłocznię - Strange Life. Do dziś dorobił się niezliczonej ilości płyt.

Poza Legoweltem w Klubie Spotkań Poczta Główna pojawią się także Olivia & Chino ze swoim autorskim live actem Radiation 30376. To również ważne wydarzenie, ponieważ będzie to pierwszy występ tego duetu w Krakowie od ich pamiętnego debiutu w czasie Festiwalu Unsound w 2019 r. Na tej scenie zagrają także artyści z kolektywu We Lecim, czyli DJ Noseblunt oraz haloe_, a także Nadezh No. Druga scena to z kolei całkowicie inny klimat – dubstep, jungle i UK garage. Tutaj zagrają Faron, Wolej oraz DJ Crack-R.