LEGOLAND® BILLUND RESORT - najlepsze miejsce na rodzinny wyjazd z dzieckiem

LEGOLAND® - początek wielkiej przygody

Przyjedziemy zobaczyć tu klocki i zobaczymy ich… 65 milionów. Dzieci ujrzą rekordowe budowle LEGO®, o jakich nawet im się nie śniło - m.in. największy na świecie myśliwiec gwiezdny Luke’a Skywalkera zbudowany z ponad 5 milionów klocków (ważący ponad 20 ton). Ale LEGO, mimo że dla wielu główny powód przyjazdu, to nie jedyna atrakcja, jaka czeka na nas w tym wielkim centrum rozrywki o powierzchni aż 123 000 mkw. Park, który w 2018 r. skończył 50 lat, oferuje ponad 50 przejażdżek na karuzelach, kolejkach górskich, wodnych poduszkowcach i wszystkim, co tylko może wznieść się w powietrze lub ślizgać po wodzie - łącznie z takimi, które unoszą nas na 11 metrów wysokości lub opadają z prędkością 60 km/h. Poza tym będziemy tu walczyć za pomocą laserów z wrogami Ninja lub toczyć bitwy na armatki wodne prosto z pirackich statków. Ze spokojniejszych (nie mylić z nudnymi) rozrywek mamy tu do dyspozycji np. największe w całej Skandynawii kino 4D czy akwarium z prawdziwymi rekinami. A każdy, kto mając tyle klocków obok siebie, poczuje wewnętrzny przymus tworzenia, będzie mógł zacząć zabawę w kolejnym miejscu tuż obok LEGOLANDU.

LEGO® House - jedyny taki dom na świecie

Drugim miejscem w Billund, którego głównym bohaterem są słynne klocki, jest Dom LEGO (sam wyglądający zresztą jak gigantycznych rozmiarów konstrukcja przeniesiona żywcem z dziecięcego pokoju). To nowoczesne centrum kreatywności, w którym na przestrzeni 12 000 mkw rodziny z dziećmi zobaczą wodospady klocków, ułożą swoje modele, zaprogramują roboty LEGO i będą nimi sterować, zbudują imponujące miasta i pojazdy, ożywią własnoręcznie zbudowane zwierzęta i obejrzą je potem w interaktywnym oceanie, a nawet zjedzą obiad podany przez roboty. Jakby tego było mało, czeka tu na nas jedna z największych budowli LEGO na świecie - wysokie na 15 metrów drzewo zbudowane z ponad 6 milionów elementów (składane ponad 24 000 godzin!). Niezapomniane wrażenie robią też Masterpiece Gallery, która prezentuje najwspanialsze konstrukcje stworzone na całym świecie, oraz History Collection, kolekcja 500 zestawów LEGO z różnych okresów. Rodzice być może odnajdą tu klocki, które w dzieciństwie sami układali w zaciszu swojego pokoju.

Lalandia - największy aquapark w Skandynawii

Można przyjechać do Danii, by obejrzeć ojczyznę LEGO i słynny LEGOLAND, ale cały kompleks w Billund ma nam do zaoferowania o niebo więcej. Kilka minut spacerem od parku LEGOLAND wznosi się dla przykładu ogromny aquapark Lalandia. I jeśli myślicie, że atrakcje wodne będą jedynymi, na jakie tu natraficie, jesteście w błędzie. Oczywiście nie zabraknie tu jacuzzi pod palmami, basenów ze sztucznymi falami czy imponujących zjeżdżalni wodnych (łącznie z długą na 167 metrów zjeżdżalnią odkrytą). Ale dzieci będą miały też do dyspozycji m.in. olbrzymią salę zabaw Monky Tonky, ściankę do wspinaczki, minigolfa, kręgielnię i samochodziki Bumper Cars. Ktoś woli sporty zimowe? Oczywiście, że na miejscu znajdzie się też coś dla niego! Czeka tu całoroczne lodowisko, górka do zjeżdżania na dętkach i sztuczny stok wraz ze szkółką narciarską. Chyba mało jest miejsc dla rodzin z dziećmi, które na jednej (co prawda - ogromnej) powierzchni udostępniają aż tak wielką różnorodność atrakcji. A to znowu zaledwie kolejna cząstka wielkiego LEGOLAND BILLUNG RESORT.

Givskud ZOO - safari w Danii

Nie jest wam po drodze do Afryki, ale i tak marzy wam się zobaczenie lwów czy żyraf jak na prawdziwym safari? Możecie o dziwo doświadczyć tego w Danii. Zaledwie 20 minut od LEGOLAND Billund, na terenie ponad 6 500 mkw, mieszka ok. 700 zwierząt z Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej. Są wśród nich m.in. goryle, nosorożce, żyrafy, zebry, wielbłądy i lwy. Mają pewien zwyczaj - lubią przechadzać się tuż obok aut, w których twarze dzieci (i rodziców) przyklejone do szyb ukazują na zmianę zdziwienie, ekscytację i przerażenie. Dlatego też część zoo zwiedzamy w samochodach lub specjalnych busach po wytyczonych ścieżkach. Z przejażdżką wśród dzikich zwierząt mało co może konkurować, ale Givskud ZOO i tak dopełnia te wrażenia kolejną atrakcją. To ponad 50 modeli dinozaurów w skali 1:1 - największe mają około 40 metrów długości!

Wow Park - kraina podniebnych wariactw

Jakby mało było tu rozrywek, które wywołują efekt wow, mamy tu też odrębny Wow Park. Tym razem bawić będziemy się przede wszystkim na łonie natury. Dla dzieci, które kochają biegać, skakać, wspinać się, zjeżdżać z wysoka, czołgać i robić wszystko, byle nie siedzieć w miejscu, będzie to istny raj. Wow Park o powierzchni 40 boisk piłkarskich zajmuje przestrzeń na ziemi, ale i w koronach drzew. To tutaj czekać będą na nas liany, wiszące mosty, podniebne zjeżdżalnie, platformy i tyrolki, w tym 40-metrowy tor saneczkowy otwarty także latem. Park na zawsze zmieni nasze podejście do trampolin - nie dość, że zobaczymy tu elastyczne siatki o powierzchni ponad 300 mkw, to jeszcze będą one rozpostarte między drzewami, wysoko nad ziemią. Niezapomnianych wrażeń dostarczą nam też atrakcje na ziemi (a nawet i pod nią) - tunele i jaskinie, równoważnie, tory przeszkód, ścianki wspinaczkowe, ale też hamaki czy miejsce na grilla lub ognisko z rodziną. Uwierzcie, że wasze dzieci, bawiąc się cały dzień na powietrzu, ani przez chwilę nie pomyślą o sięgnięciu po tablet czy telefon.

Atrakcje w okolicy Billund

Największy LEGOLAND na świecie powstały w ojczyźnie słynnych klocków przyciąga do Billund rodziny z dziećmi, ale zdecydowanie warto odkryć też jego okolicę. Aż ciężko uwierzyć, jak wiele wyjątkowych miejsc czeka tu na nas i wybitnie motywuje do przedłużenia urlopu o kilka dni. Zacznijmy od Ribe - najstarszego miasta w Danii. W tutejszych Muzeum Wikingów i Centrum Wikingów dzieci poznają zwyczaje legendarnych wojowników Północy, zobaczą, na czym pływali, odbędą szkolenie wojownika czy nauczą się obrabiać drewno i kamień. Warto pojechać też nad Morze Wattowe, by po tutejszych plażach szerokich na 3 km urządzić sobie całkiem legalną przejażdżkę autem. Atrakcją samą w sobie jest też wjazd na wyspę Mando - droga ukazuje się nam dopiero podczas odpływu i po kilku godzinach jest ponownie zalewana wodą. Dodatkowo w Middelfart nad Małym Bełtem mieści się największe skupisko morświnów oraz atrakcja, która znów przyspieszy bicie naszego serca - spacer po górnej konstrukcji mostu łączącego Półwysep Jutlandzki z wyspą Fionia na wysokości aż 60 m n.p.m. Nigdy nie zapomnimy wrażenia, które poczujemy, gdy pod stopami przejeżdżać będą auta i pociągi, a cały most zacznie drżeć. Okolice Billund to też rejon przepiękny architektonicznie - wspomnijmy chociażby miasta takie jak Jelling, Vejle, Kolding czy Esbjerg. I tak kolejne atrakcje tego duńskiego regionu można by wymieniać w nieskończoność. Jeśli więc przyjedziecie tu, skuszeni największym LEGOLANDEM na świecie, to pamiętajcie, że miejsce to jest absolutnie wyjątkowe nie tylko dzięki klockom. I zdecydowanie warto poznać wszystkie jego dobre strony.

