Legendarny zespół Scorpions zagra w Krakowie w maju 2022 roku. Bilety do sprzedaży trafią 1 października

Nie ma takiej możliwości, by ci, którzy choć trochę interesują się muzyką, nie słyszeli o niemieckim zespole Scorpions. To jedna z najdłużej nieprzerwanie działających formacji na świecie, a jej muzycy nadal nie zamierzają zejść ze sceny. Od wielu też lat regularnie przyjeżdżają do naszego kraju. Czy to za sprawą ponadczasowych i melodyjnych ballad, charakterystycznych riffów czy obecności jedynego Polaka w składzie – Pawła Mąciwody z Wieliczki na basie – ich popularność w Polsce jest bezdyskusyjna.

Scorpions są jednym z najbardziej rozpoznawalnych zespołów na świecie. Mają nie tylko niezliczoną ilość przebojów, ale i zatwardziałych fanów, którzy na koncertach śpiewają z nimi niemal cały repertuar. Na każdym występie można też zobaczyć kilka pokoleń bawiących się pod sceną. A to dlatego, że miłość do zespołu zaszczepiają w najmłodszych dziadkowie i rodzice, którzy fanami zostali wiele lat temu. Dostrzegają to sami muzycy.