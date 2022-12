Legendarna grupa Kiss powraca do Krakowa. Wybuchowe show Amerykanów zobaczymy 19 czerwca 2023 roku w Tauron Arenie

Amerykański zespół Kiss niemal od półwiecza znany jest ze swoich charakterystycznych i niesamowitych występów. Grupa udowadnia tym samym, że daje najbardziej widowiskowe koncerty na żywo. Z tego między innymi powodu Rock and Roll Hall of Fame – muzeum rock and rolla honorujące artystów rockowych i inne osoby, które wniosły zasadniczy wkład w rozwój muzyki – zaliczyło Kiss do najważniejszych wykonawców w historii gatunku.

Kiss wydali 44 albumy, które sprzedali w ponad 100 milionach egzemplarzach. Są laureatami licznych nagród i najwyższych miejsc na liście bestsellerów magazynu "Billboard". W 2015 roku zespół otrzymał prestiżową nagrodę Amerykańskiego Stowarzyszenia Kompozytorów ASCAP. Grupa jest zapraszana na tak spektakularne wydarzenia, jak Super Bowl w 1999 roku, ceremonia zamknięcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City w 2002 roku czy koncert Rockin' The Corps dla żołnierzy powracających w 2005 roku z wojny w Iraku.