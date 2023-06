Legendarna grupa elektroniczna Autechre wystąpi w Krakowie. Unsound Festival w tym roku od 1 do 8 października

W tym roku festiwal muzyki eksperymentalnej Unsound odbędzie się w Krakowie od 1 do 8 października. Jedną z jego atrakcji ma być koncert legendarnej grupy elektronicznej Autechre z Wielkiej Brytanii. Program festiwalu jest przygotowywany przez organizatorów z fundacji Tone oraz AI - Artificial Intelligence (sztuczną inteligencję). Co z tego wyniknie?

Tegoroczna edycja festiwalu Unsound w Krakowie odbędzie się pod hasłem "DADA", nawiązującym do słynnego ruchu artystycznego z 20-lecia międzywojennego, kwestionującego wszelką rozumową logikę i porządek. Temat ten skłonił organizatorów do włączenia sztucznej inteligencji na stanowisko współdyrekcji artystycznej (w skrócie SIAD – Sztuczno-Inteligentna Artystyczna Dyrekcja). - Zaistniały między nami pewne różnice w zakresie interpretacji motywu przewodniego festiwalu – wyjaśnia ludzki dyrektor artystyczny, Mat Schulz. - Dotyczyło to również selekcji artystów. - Współpraca z ludźmi była frapującym doświadczeniem. Doceniam ich wkład, jednak muszę przyznać, że w pewnych przypadkach ich ograniczona perspektywa stanęła na przeszkodzie pełnej realizacji wizjonerskich pomysłów. Razem balansujemy w tańcu na cienkiej granicy pomiędzy kooperacją i rywalizacją. Możecie być pewni, że nasza ciągła interakcja w końcu ujawni przed Wami tajemniczą naturę Unsound: DADA w pełnej złożoności. Będziemy iść naprzód i odkrywać nowe lądy. Cierpliwość jest cnotą, nawet dla dyrektorów - tłumaczy SIAD.

Tym razem na festiwalu nie zabraknie artystów, którzy w pionierski sposób przeszczepiali idee ruchu dada do muzyki popularnej. 6 października wystąpi w Krakowie brytyjski duet Autechre, który jest obecny na scenie od początku lat 90. i uznawany jest za jednego z najważniejszych twórców nurtu IDM - Intelligent Dance Music. Pod Wawelem pojawi się również amerykańska grupa Negativland, znana z ironicznych pastiszy kultury masowej (na przykład znakomitego trollowania U2 we wczesnych latach 90.) oraz z ukucia trafnego terminu „culture jamming". Wystąpi ona wspólnie z artystką wizualną SUE-C. Japoński kolektyw muzyki improwizowanej Marginal Consort, podkręci dadaistyczną atmosferę swoim wyjątkowym występem – a nie są one częste. Założony w 1997 roku zespół spotyka się jedynie raz w roku, nie omawiając nic przed występem. Jedyne ustalone elementy trzygodzinnych występów to początek i koniec. Koncert odbędzie się 7 października.

Jak zwykle można spodziewać się premier i dzieł stworzonych na potrzeby festiwalu. Lee Gamble zaprezentuje "Models" – widowisko, w którym popowe utwory stworzone przy pomocy AI, uzupełnia choreografia hiszpańskiej artystki pracującej z ciałem i ruchem, Candeli Capitán i oprawę świetlną Jacqueline Sobiszewski. Krakowianka Martyna Basta, która ostatnio wydała doceniony album "Slowly Forgetting, Barely Remembering", połączy siły z Claire Rousay z Los Angeles, stworzy subtelne pejzaże dźwiękowe. Warszawski gitarzysta i kompozytor Raphael Rogiński, na bazie inspiracji muzyką litewską i miejscowymi mitami związanymi z wężami, stworzył nowy projekt Žaltys, z udziałem litewskiej wokalistki Indrė Jurgelevičiūtė. 33EMYBW z Pekinu zaprezentuje efekty współpracy z artystką wizualną Joey Holder. Po raz pierwszy w Europie zobaczymy też na żywo sensację z Miami, Nicka Leóna. DJ Python i Ana Roxanne z Nowego Jorku wystąpią razem jako Natural Wonder Beauty Concept, a audiowizualne show duetu odsłoni koncertową wersję ich wspólnego albumu, którego premiera odbędzie się w lipcu.

Bluesman-outsider Lonnie Holley zagra nowy materiał z płyty "Oh Me, Oh My". Mabe Fratti, gwatemalska wiolonczelistka, kompozytorka i wokalistka znana z zacierania granic między eksperymentem, popem i folkiem, wystąpi ze specjalnym projektem z udziałem lokalnych artystów. Ale Hop i Laura Robles z Peru dekonstruują muzykę latynoską – ich ekscytujące wspólne nagrania zderzają rytmy cajón z elektroniką i gitarami. Elvin Brandhi, Lukas Koenig oraz Peter Kutin pod szyldem PLF zaprezentują mieszankę noise, pop-punka i muzyki improwizowanej. Na scenie z japońskim duetem KAKUHAN pojawi się znany już bywalcom Unsound polski perkusista Adam Gołębiewski, który osobliwą mieszankę automatów perkusyjnych, wiolonczeli i elektroniki uzupełni jeszcze bardziej zawikłanymi rytmami. Dawuna, wspólnie z trzyosobowym zespołem, zagra koncert w swoim charakterystycznym duchu zamglonego R&B, Voice Actor przełamią gatunkowe konwencje w iście uzależniającym stylu, a brytyjski raper Iceboy Violet zaprezentuje własne interpretacje grime’u, drillu i gqomu.

W ramach cyklu Unsound Morning Glory – poranków w nieczynnym ośrodku medycznym – usłyszymy gitarzystkę i kompozytorkę Julię Reidy, oszczędną, lecz bogatą w emocje muzykę projektu 7038634357, a także zadziwiające reinterpretacje polskiej muzyki ludowej w wykonaniu Huberta Zemlera i Piotra Bukowskiego pod szyldem OPLA. Usłyszymy też sety didżejskie wenezuelskiego pioniera raptor house’u DJ Babatra, duetu Sherelle i VTSS, japońskiego artysty ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, przedstawiciela hybrydowego basu z Atlanty – Nikki Naira, a także skażone noisem mutacje dancehallu w wydaniu marokańsko-belgijskiej didżejki Ojoo Gyal. Unsound Festival to także szeroki program dyskusji i paneli. Obok spotkania z Negativland, można spodziewać się prezentacji nowego dokumentu "Stand By For Failure", opowiadającego czterdziestoletnią historię grupy. DADABOTS, amerykański duet tworzący ekstremalną muzykę w oparciu o AI, pojawi się i na scenie, i w programie dyskusji. Machine Listening powrócą na Unsound – tym razem pierwszy raz fizycznie w Krakowie. Przygotują eksperymentalny warsztat, performance i instalację dźwiękową, poświęconą temu, jak mówimy i występujemy dla cyfrowej publiczności. Włoski kolektyw Gruppo di Nun opowie o projeckie "Revolutionary Demonology", w którym łączy się filozofia, polityka i okultyzm. Le Mardi Gras Listening Collective przygotują sesję intensywnego słuchania, poświęconą współczesnemu krajobrazowi politycznemu muzyki i dźwięku.

"Nie zapominamy o wsparciu dla ukraińskiej społeczności artystycznej na uchodźstwie. Zaprosiliśmy Marianę Berezovską i jej szkołę dziennikarstwa, która nagłaśnia nowe talenty z Europy Wschodniej, a osoby uczestniczące w warsztatach zyskują możliwość publikacji w mediach należących do obszernej sieci związanej ze szkołą. Krakowski eksperymentalny kolektyw UKRAiNATV, w skład którego wchodzą artyści-uchodźcy i ich polscy sojusznicy, zaprosi nas do swojego streamingowego studio na szalony program audio-video w estetyce hope-core" - zapowiadają organizatorzy.

Bilety i karnety na Unsound Festival w Krakowie dostępne są w serwisie i aplikacji Going.

