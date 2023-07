Leczenie zębów na NFZ to fikcja. Czy zmieni to zapowiadana duża podwyżka wydatków na stomatologię?

Zęby traktowane po macoszemu

Obiecane miliony widmo

To oczywiście wciąż mało, ale nasi rozmówcy nawet temu nie dowierzają. - Prawdopodobnie to kolejne oszustwo - komentuje dr Robert Stępień, prezes Okręgowej Izby lekarskiej w Krakowie. - Resort zdrowia i NFZ już wiele razy obiecywały więcej pieniędzy, ale kończyło się na słowach. Np. 15 lat temu na plomby chemoutwardzalne rzekomo przeznaczono dodatkowe 80 mln zł, a nie wpłynęła ani złotówka! Od kwietnia br. miały zostać podniesione wyceny świadczeń stomatologicznych a my do dzisiaj nie otrzymaliśmy ani grosza więcej - irytuje się Stępień i zaznacza, że lekarze aby, leczyć pacjentów w ramach kontraktów z NFZ - chodzi głównie o dzieci, praca z którymi jest dużo trudniejsze i bardziej czasochłonna - muszą dopłacać z przychodów praktyk prywatnych.

Również dr. Jadwiga Ciepły, wojewódzki konsultant w dziedzinie stomatologii dziecięcej podkreśla, że czeka na konkrety, czyli pieniądze w kasach poradni leczących nieletnim zęby . A póki co - na przyjęcie do Pracowni Stomatologii Dziecięcej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej trzeba czekać do...czerwca przyszłego roku! Taka data widnieje w wyszukiwarce terminów NFZ bazującej na informacjach przekazywanych przez placówki, co może oznaczać, że faktyczny czas oczekiwania jest jeszcze dłuższy.

Nie mamy pieniędzy na prywatne leczenie

Medycy są zgodni, że działania decydentów od 1998 konsekwentnie zmierzają do wyrugowania stomatologii z publicznej służby zdrowia. A to wielki błąd, bo wielu Polaków nie stać na leczenie zębów z własnej kieszeni. Z danych GUS wynika, że aż 25 proc. dzieci w wieku 2-14 lat nigdy nie było u dentysty! Ponad 10 procent rodziców dzieci potrzebujących leczenia jako powód jego zaniechania podaje trudną sytuację materialną. Inni mówią też o braku czasu.

Nie przejmują się mleczakami

Ale obok błędów systemowych niemały w tym udział mają rodzice. Wciąż wielu uważa, iż chorymi mleczakami nie trzeba się przejmować. Tymczasem nic bardziej mylnego: nieleczone zęby mleczne prowadzą do wad zgryzu i dotkliwych stanów zapalnych, a próchnica wnika do organizmu, uszkadzając oczy czy płuca. Rodzice nie pilnują nawet tego, by dzieci systematycznie szczotkowały zęby i w ogóle nie rozumieją znaczenia wizyt kontrolnych.

Ten dramatyczny stan rzeczy miały, przynajmniej częściowo, zażegnać dentobusy, czyli mobilne gabinety stomatologiczne, które w 2018 roku wyruszyły na polską wieś. Nic z tego.