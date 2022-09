Łazik studentów z AGH zwyciężył w międzynarodowej, kosmicznej rywalizacji na "marsie" [ZDJĘCIA]

W konkursie, który odbył sie na terenie Politechniki Świętokrzyskiej brało udział 30 najlepszych na świecie drużyn akademickich prawie ze wszystkich kontynentów. Tegoroczna edycja odbyła się w dwóch formułach: drużyny rywalizowały stacjonarnie i zdalnie. Konkurencje odbywały się na torze, którego powierzchnia inspirowana była fragmentem marsjańskich równin Utopia Planitia oraz Elysium Planitia, a przygotowane przez jurorów zadania odzwierciedlały wyzwania stawiane inżynierom prawdziwych misji marsjańskich.

European Rover Challenge to coroczne, międzynarodowe zawody robotów marsjańskich, odbywające się od 2014 r. w Kielcach. Należą one do prestiżowej serii Rover Challenge, podczas której wyłaniane są najlepsze projekty łazików planetarnych na świecie. Na potrzeby zawodów ERC zespoły naukowców tworzą zaawansowane tory marsjańskie, składające się z form geologicznych charakterystycznych dla czerwonej planety. Środowisko Mars Yard w Kielcach stworzone jest z myślą o imitacji powierzchni Marsa i należy do jednych z najbardziej wymagających tego typu terenów na świecie.