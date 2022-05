Ławeczka na Plantach z rzeźbą Jerzego Treli? Jest petycja do Rady Miasta Krakowa

Do Rady Miasta Krakowa została złożona petycja w sprawie przeznaczenia jednej z ławek na krakowskich Plantach pamięci Jerzego Treli. Podpisani pod nią młodzi aktywiści proponują, by była to ławka widoczna na jednej ze scen z Jerzym Trelą z filmu "Anioł w Krakowie". Pod petycją podpisało się ponad 200 osób - poinformował w mediach społecznościowych Damian Herbowicz.