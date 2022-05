Ławeczka Bohdana Smolenia przy ul. Jabłonowskich? Radni Krakowa są za tym pomysłem

Projekt został przegłosowany mimo uzyskanych wcześniej negatywnych opinii Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz powołującego się na ich zdanie - Prezydenta Krakowa.

Sprawa nie jest jednak przesądzona - zwraca uwagę radna i przewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Małgorzata Jantos. - Tym głosowaniem Rada Miasta jako organ stanowiący „poleciła” urzędowi postawienie pomnika. Dalsze kroki należą więc do urzędników i zależą od tego, jak bardzo wiążące są opinie konserwatorów oraz środowiska osób niepełnosprawnych, które zwracało uwagę na praktyczne utrudnienia wynikające z realizacji tego projektu. To nie jest prosta sprawa, ale to dobrze - zaznacza.