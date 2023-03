Laureatka Nagrody Conrada, Paulina Siegień, spotka się z krakowskimi czytelnikami

"Miasto bajka. Wiele historii Kaliningradu" Pauliny Siegień to, według jurorów Festiwalu Conrada, najlepszy debiut prozatorski minionego roku.

"W swoim reportażu Paulina Siegień opowiada o połączeniu się przedwojennego Königsberga z powojennym Kaliningradem w jedno fantazmatyczne miasto niczym z bajki. Tu pamięć nie chce przeminąć, to, co współczesne, odbija się w tym, co dawne. Duch przeszłości nie znika. Tylko czy jest to dobry duch Kanta z jego ideą wiecznego pokoju, czy ponury i złowieszczy Smętek?" - czytamy w zapowiedzi wydawcy.

Paulina Siegień jest z wykształcenia etnografką, rosjoznawczynią i filolożką rosyjską, a z zawodu dziennikarką i tłumaczką. Przez lata pisała korespondencje z obwodu kaliningradzkiego dla „Gazety Wyborczej”.

To właśnie Kaliningrad stał się głównym bohaterem „Miasta bajki”, które ukazało się nakładem Wydawnictwa Czarne. W optyce autorki dawniejsza i bliższa historia łączy się ściśle ze współczesnością, tworząc wyjątkową atmosferę miejsca i mentalność jego mieszkańców.