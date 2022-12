Latoszyn: nowe uzdrowisko na mapie Polski między Rzeszowem i Tarnowem. Co można tam leczyć? Jakie atrakcje czekają? Cennik, dojazd, noclegi

Latoszyn: stare źródła, nowe uzdrowisko

Latoszyn oficjalnie uzdrowiskiem od 7 grudnia 2022

Latoszyn Zdrój: co oferuje podkarpackie uzdrowisko?

Ile kosztuje zdrowie w Latoszynie? Cennik zakładu zdrojowego

Turnusy rehabilitacyjne w Latoszynie . W Latoszynie można też leczyć się za darmo. Na turnus rehabilitacyjny, refundowany przez NFZ, może udać się pacjent posiadający odpowiednie skierowanie od lekarza oddziału, poradni lub podstawowej opieki zdrowotnej. Leczenie trwa od 15 do 30 dni i składa się z ok. 5 zabiegów dziennie.

Latoszyn dla turystów. Inne atrakcje i ciekawe miejsca

Uzdrowisko Latoszyn w przyszłości. Plany rozwoju

Latoszyn-Zdrój: informacje praktyczne. Opinie, kontakt, godziny otwarcia

Noclegi w Latoszynie

Gdzie zjeść w Latoszynie?

Jak dojechać do Latoszyna?

Dojazd z Rzeszowa: to niecałe 60 km, można skorzystać z trasy europejskiej E40 i dostać się do Latoszyna samochodem w ok. 45-60 min.

Dojazd z Tarnowa: wystarczy skierować się na wschód DK94. Trasa liczy niecałe 40 km, a jej pokonanie zajmuje ok. 40 min.

Dojazd z Krakowa: trasa liczy ok. 124 km i może zająć 1,5 godz. jazdy samochodem. Należy kierować się na wschód autostradą A4, mijając Bochnię, Brzesko i Tarnów.

Dojazd z Warszawy: trasa ze stolicy do Latoszyna jest szczególnie długa. Liczy ok. 300-350 km, a jej pokonanie może zająć ok. 4 godzin. Stosunkowo najszybciej można dotrzeć drogą S17 do Lublina, potem S19 na południe w okolice Rzeszowa, a stamtąd E40 do Dębicy i Latoszyna.

Do Latoszyna bez samochodu? Pociągiem do Dębicy, autobusem do uzdrowiska