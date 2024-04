Lato w Krakowie! Tak upalnej niedzieli jeszcze w tym roku nie było. Mieszkańcy wygrzewają się na bulwarach wiślanych

Upalna niedziela w Krakowie

Cieplejsze zimy, upalne lata, susze, niszczycielskie wichury, czy szybkie, intensywne ulewy, które są w stanie spowodować błyskawiczne powodzie. A do tego trąby powietrzne. Takie ekstremalne zjawiska…

Prognoza IMGW dla Małopolski

W poniedziałek zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 23°C do 26°C, w rejonach podgórskich od 20°C do 23°C, wysoko w Beskidach od 15°C do 18°C, na szczytach Tatr około 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich miejscami porywisty, z kierunków południowych, w dolinie Wisły lokalnie wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni i południowy.

Poniedziałek/Wtorek

W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 11°C do 14°C, w rejonach podgórskich od 9°C do 12°C, wysoko w Beskidach od 9°C do 12°C, na szczytach Tatr około 7°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni i południowy.