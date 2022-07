Lato 2022. Niecodzienne miejsca na wakacje. Genialne!

Polskę można odkrywać na wiele sposobów – podróżując samochodem, wędrując pieszo, na rowerze, konno, a nawet płynąc kajakiem. Miejsc wartych odwiedzenia jest tak wiele, że od bogactwa wyboru można dostać zawrotu głowy. Mamy więc dla Was kilka podpowiedzi.

Urlop to wytchnienie od codzienności Pexels

Wakacje 2022: Kosmos nad jeziorem

To niewątpliwie jedna z najciekawszych atrakcji sezonu 2022. Nglamping – cóż to takiego? Przypominające z wyglądu kosmiczne kapsuły luksusowe namioty, w środku kryjące wszelkie wygody, położone nad jeziorem - blisko z natury. Jest to wyszukanie luksusowy kemping, w ładnym miejscu, z dodatkiem usług hotelarskich. Same glampy są ciekawym doświadczeniem, a wnętrza urządzone z pomysłem. W pełni nowocześnie wyposażone są klimatyzowane, więc można przyjechać niezależnie od pogody czy pory roku. Poza pobytem w niezwykłym namiocie Nglamping, możemy zrelaksować się na prywatnej plaży, gdzie oprócz leżaków znajdziemy łódkę czy kajaki, z których korzystamy, ile dusza zapragnie. Jest również miejsce na ognisko, a dla szukających ruchu - są rowery czy boisko do siatkówki. Okolica jest piękna, zielona i spokojna. Dobre miejsce na wypoczynek blisko przyrody, ale w niezwykle ciekawych warunkach.

Cisza, dużo przestrzeni, odpoczynek w otoczeniu przyrody - to dla wielu z nas ideał wakacji Pexels

Wakacje 2022: Frajda nad morzem

Jadąc nad morze z dziećmi zależy nam na niezależności i przestrzeni. Loft House Rozewie wynajmuje całoroczne domki, zapewnia plac zabaw i mnóstwo atrakcji!