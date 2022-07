Lato 2022. Mapa Bardzo Wyjątkowych Noclegów. W tych polskich miejscach się zakochasz

Wakacje 2022 czas zacząć. Jeżeli jeszcze nie wiesz, gdzie spędzić tydzień lub chociażby weekend – podpowiadamy! Klimatyczny pobyt w Bieszczadach, czy relaksujący weekend w sercu Beskidów? Agroturystyka w Sudetach, czy apartament w kurorcie? A może tak modne ostatnio jurty? Lub spokojny wypoczynek w ogrodowej altanie albo domowej saunie z książką w ręku? Podpowiadamy, jak spędzić letni czas w Polsce.

Jak spędzić tegoroczne wakacje? Tak jak lubisz! Jedni wolą aktywny wypoczynek na przykład na górskich szlakach, w coraz popularniejszych skateparkach (młodzież je uwielbia!), jazdę rowerem czy z kijkami nordic walking, inni – leniwy pobyt w spokojnej okolicy. Najważniejsze, by choć trochę odpocząć od codziennych obowiązków i przełamać rutynę. I spróbować czegoś nowego.

Jakie oferty zasługują na uwagę? Takie, gdzie z powodzeniem odpocznie cała rodzina.

Widokówka w sercu Bieszczad

Jezioro Solińskie jest niewątpliwie jedną z atrakcji Bieszczad. Ale warto też poznać inne zakątki tego uroczego regionu Polski. Fot. Marcin Trzyna „A gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady?”. Kto z nas nie marzył o spokojnym wypoczynku w tym pięknym zakątku Polski? Dzika przyroda, niesamowite widoki, odpoczynek na łonie natury… „Morze Bieszczad”, czyli Jezioro Solińskie, Połonina Wetlińska, urokliwa Cisna, zapomniane wioski, ciepły San. Bieszczady kuszą…

Jednym z magicznych miejsc jest Widokówka. To rodzinny dom gościnny w Wetlinie. To spokojna wieś w gminie Cisna, na granicy Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym. Tutaj można odpocząć od wszystkiego i zasmakować prawdziwych Bieszczad. Jeżeli szukacie spokojnego miejsca, z klimatycznymi pokojami, widokiem na bieszczadzkie szczyty – Widokówka jest dla Was. Bo nic tak nie smakuje jak poranna kawa w samym sercu Bieszczad.

Hotel „Złoty Groń” w sercu Beskidów

Kolejna propozycja dla miłośników gór. „Złoty Groń Resort&SPA” w Istebnej to propozycja dla tych wszystkich, którzy kochają spokojny wypoczynek i relaks. Na samym szczycie Złotego Gronia to możliwe. To właśnie tam stoi hotel z widokiem na cztery strony świata. Można rzec – wypoczynek w chmurach. Z hotelu rozpościera się niesamowity widok na pobliskie szczyty. Jest to miejsce, w którym niewątpliwie można odpocząć. Na uwagę zasługują nie tylko komfortowe pokoje, ale również oferta Wellness&SPA. Strefa Wellness z basenami, Sky Club jacuzzi na dachu, letni basen zewnętrzny, letnia strefa chillout – to wszystko po to, by jak najlepiej wypocząć. Hotel oferuje atrakcyjne pakiety pobytowe. Na urlopie warto zadbać o siebie Fot. Pixabay

Srebrny Bucznik w Istebnej

Jeżeli jesteśmy już w Istebnej watro podkreślić, że do dyspozycji turystów otwarto nowy, inspirujący obiekt – Srebrny Bucznik. Estetyką wnętrz Srebrny Bucznik nawiązuje do architektury historycznego skrzydła budynku i znajdującej się tuż obok - w okresie międzywojennym - kolonii artystyczno-kulturalnej. Walory Istebnej docenili w tym czasie i Zofia Kossak-Szczucka i Julian Fałat. Srebrny Bucznik Wellness & Restaurant zapewnia nieograniczone możliwości pobytu: od niezapomnianych rodzinnych wakacji, przez uroczy weekend z przyjaciółmi, po romantyczny wypad we dwoje.

Do dyspozycji gości jest m.in piękny ogród ze strefą wypoczynkową. Aktywnym polecamy liczne punkty widokowe w okolicy, trasy spacerowe i piesze oraz nowootwarte trasy do Nordic Walkingu.

Po wysiłku fizycznym wskazany jest dobry posiłek. Dania we włoskim stylu znajdziecie w Bukovej – restauracji, gdzie czas płynie leniwie, a kubki smakowe szaleją.

Bobrowniki – w samym sercu Sudetów

Z uroczej Istebnej przenieśmy się do samego serca Sudetów. U podnóża Gór Stołowych, nad Bystrzycą Dusznicką leży Szczytna.

Dla wszystkich którzy cenią sobie spokój, niezwykłe widoki, przytulne, czyściutkie pokoje, wspaniałą, gęstą trawę, szum strumyka za oknem oraz ciepłą i swobodną atmosferę polecamy agroturystykę Bobrowniki. To kameralne miejsce dla maksymalnie dwudziestu osób. Bezpośrednio z domu można wyjść na trasy biegowe, rowerowe oraz szlaki lub podjechać do okolicznych atrakcji – wszędzie jest blisko, bo agroturystyka Bobrowniki znajduje się w samym sercu Sudetów. Po aktywności można odpocząć w „Oazie Spokoju” nad strumykiem. Najmłodsi mogą szaleć na placu zabaw, trampolinie czy linie do ćwiczenia równoważnych – slacline.

Gospodarze chętnie podpowiedzą, co ciekawego można zobaczyć w okolicy. A jest co! Twierdze, zamki i podziemia oraz ciekawe muzea – m.in. zabawek, papieru, czy… żaby zachwycą wszystkich. Odpoczynek z dala od cywilizacji? Dlaczego nie! Fot. Unsplash

Ale wioska! I to niecałą godzinę jazdy od Warszawy

Znacie jurty? Oryginalnie to namiot pokryty skórami (zwykle jelenimi) lub wojłokiem, który używany jest przez ludy tureckie i mongolskie. Teraz możecie zanocować w jurtach także w Polsce. Jednym z ciekawszych miejsc z tym oryginalnym noclegiem jest „Ale Wioska” w Klukówku. Właściciele – Anna i Piotr zafascynowani tym miejscem, niecałą godzinę jazdy z Warszawy, postanowili stworzyć tu prawdziwą oazę do wypoczynku. Na dużej łące, z widokiem na rozlewisko malowniczej rzeczki Turka, obok tajemniczego niesamowitego lasu… Jurty w „ale Wiosce” to luksusowe całoroczne namioty, każdy stylizowany na mongolski namiot. Posiadają własną kuchnię i łazienkę.Tutaj, w ciszy i spokoju zrelaksujecie się w leśnym SPA z sauną i ruską banią, lub też w kąpielisku utworzonym w standardzie ekobasenu. Skosztujecie wiejskiego jadła, w 100% naturalnego i eko.

A jeżeli zapragniecie „cywilizacji” to niedaleko jest zalew w Nowym Mieście z piaszczystą plażą, gdzie są organizowane niedzielne koncerty z udziałem wielu gwiazd estrady. W bliskim sąsiedztwie znajdziecie również stadninę koni, hodowle danieli, a 15 km dalej miejsce organizacji spływów kajakowych rzeką Wkrą.

Baśniowe Jurty w Ptuszy

Prawdziwie „wiejski” odpoczynek oferują Baśniowe Jurty w Ptuszy. To maleńka wieś w gminie Tarnówka (powiat złotowski). A same baśniowe jurty? Jak w baśni! Dookoła pusto, a na końcu hektarowej działki, pod samiuśkim lasem, dwie mongolskie jurty. Nocą, dzięki otwieranej kopule, można ze środka obserwować gwiazdy.

W każdej z jurt zmieszczą się 4 osoby: we wnętrzu znajduje się podwójne łóżko i rozkładana kanapa. W jurtach są łazienki z kabiną prysznicową i toaletą. Do każdej z jurt przynależy balia. Jest też miejsce na ognisko, sauna fińska i hamaki.

Jeżeli chcesz spędzić urlop najbliżej natury – Baśniowe Jurty są dla Ciebie.

Polskie góry w jednym miejscu

Polskie góry to chętnie wybierane miejsce na letni wypoczynek. Podhale kusi... Fot. Pixabay Z Ptuszy przenieśmy w polskie góry. Jeżeli szukasz apartamentu „pod samiuśkimi Tatrami lub ciut dalej, warto zajrzeć na stronę Górskiej Grupy Inwestycyjnej. 217 apartamentów, 11 domków, 1042 miejsca noclegowe w Zakopanem, Białce i Kościelisku w jednym miejscu. Do wyboru, do koloru. A jeśli sam posiadasz apartament na Podhalu - Górska Grupa Inwestycyjna posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami w najmie krótkoterminowym. Skutecznie zajmiemy się każdym etapem zarządzania najmem, od przygotowania nieruchomości do wynajęcia, przez bieżącą obsługę rezerwacji i płatności, na stałym zapewnieniu wysokiej jakości serwisu sprzątającego kończąc.

Nie wyjeżdżasz? Zainwestuj w domu

Doskonałe miejsce na letni urlop można zorganizować… we własnym domu. To nie żart. Nie wszyscy lubią wyjeżdżać. A jeżeli jesteś posiadaczem domku z choćby małym ogródkiem, to z powodzeniem można zorganizować tam sobie oazę spokoju. Zadaszony, piękny taras, altana ogrodowa, domek dla dzieci… Tak niewiele trzeba, żeby się zrelaksować we własnym ogrodzie. Jeżeli masz pomysł, realizacją zajmie się na przykład KD MASTER – firma, która specjalizuje się w architekturze ogrodowej. We własnym domu też można wypocząć. Fot. Pixabay Kolejną polecaną firmą jest DREWNOL. Domki letniskowe, drewutnie, domki narzędziowe, sauny, tarasy, wiaty io zadaszenia – słowem, wszystko, co sprawi, że w ogrodzie każda rzecz będzie miała swoje miejsce, a my czas na nieskrępowany wypoczynek.

Myśląc o relaksie we własnym domu, nie można zapomnieć o coraz popularniejszych domowych saunach. Nie masz miejsca w domu? Nie szkodzi. Zewnętrzna sauna to rozwiązanie, na które decyduje się coraz więcej osób. Taka „kąpiel parowa” we własnym ogrodzie to prawdziwy wypoczynek.

