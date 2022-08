„Lata osiemdziesiąte – tamte dni, tamte lata”. Konkurs literacki

"Lata 80. XX w. to schyłek epoki komunizmu i rodzenie się nowego porządku społecznego. To czas walki: Solidarność, strajki, stan wojenny i okrągły stół. To trudna codzienność: puste sklepy, kartki żywnościowe, talony na benzynę i kolejki po wszystko. To również młodość wielu z nas: nauka, pierwsza miłość, spacery pod gwiazdami, rodzina i troska o dzieci. Każdego z nas lata 80. spotkały na innym etapie życia. Dla jednych było to czas walki, dla innych wchodzenie w dojrzałość. Ocalmy od zapomnienia tamte dni, podzielmy się nimi ze sobą i z kolejnymi pokoleniami" – czytamy w regulaminie konkursu "Lata osiemdziesiąte – tamte dni, tamte lata" zorganizowanego przez magistrat.

Jeśli pamiętacie lata osiemdziesiąte i chcecie podzielić się swoimi wspomnieniami, można to zrobić, biorąc udział w konkursie przeznaczonym dla osób po 60. roku życia. Zgłoszone teksty nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane.