Las płonął w dolinie Popradu. Stok góry był tak stromy, że strażacy używali drabin

Sześć minut przed godziną czternastą w środę, 18 maja 2022 r., oficer dyżurny Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu odebrał wiadomość o ogniu gwałtownie wpełzającym w górski las na stromych zboczach Beskidu Sadeckiego w rejonie uzdrowiskowego centrum miejscowości Żegiestów położonej w dolinie Popradu.

Ogień w górskim lesie to jedno z najtrudniejszych wyzwań dla strażaków. Jeśli nie zostanie zlokalizowany i zdławiony w zarodku, to może objąć wielkie, trudnodostępne obszary. Wówczas żywioł może poczynić olbrzymie spustoszenie, a akcja gaśnicza zaangażować wielkie siły pożarników na długi czas. Mierzony nie godzinami, a dobami.

Do akcji skierowane zostały zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Krynicy-Zdroju. Alarm poderwał do działania także wszystkie ochotnicze straże pożarne działające w południowej części doliny Popradu. Łącznie dwanaście jednostek. Były to OSP: zastępy OSP Piwniczna-Zdrój, Muszyna, Wierchomla Wielka, Łomnica-Zdrój, Żegiestów, Muszyna Folwark i Szczawnik. W walkę z ogniem na stokach Beskidu Sądeckiego zaangażowana została również Straż Leśna Nadleśnictwa Piwniczna-Zdrój.