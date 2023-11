Lanckorona, czyli „miasto aniołów” w Małopolsce. Co warto zobaczyć w tym urokliwym zakątku Polski?

Lanckorona: atrakcje. Co zobaczyć podczas wycieczki?

Lanckorona – gdzie jest? Mapa

Lanckorona to urokliwa wieś położona w Małopolsce. Od Krakowa dzieli ją odległość zaledwie 40 kilometrów, co czyni z niej idealne miejsce na weekendową wycieczkę. Od innych największych miast Polski miejscowość dzieli ją:

Lanckorona, czyli „miasto aniołów”

Początki tej niepozornej miejscowości sięgają czasów Kazimierza III Wielkiego, który wybierał się w tamte strony na polowania. Władca założył miasto królewskie na prawie magdeburskim najprawdopodobniej między 1361 a 1366 rokiem. Co ciekawe, dzięki królowi miejsce to zyskało prawa równe z samym Krakowem. Lanckorońska ziemia była świadkiem bitew, z których jedna uważana jest przez niektórych historyków za pierwsze powstanie narodowe. Dziś Lanckorona kojarzy się jednak przede wszystkim z aniołami – zimą odbywa się tam coroczny festiwal „Anioł w Miasteczku”. To kulturalne wydarzenie zmienia tę małopolską wieś w prawdziwe anielskie centrum – można obejrzeć tam m.in. tematyczne występy, wystawy czy rękodzieło – wszystko związane z tytułowymi aniołami.