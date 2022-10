Laibach nieustannie prowokuje. Legendarna grupa zagra 3 listopada w klubie Kwadrat

Wieść o niezwykłym zespole szybko się rozniosła i w 1985 roku nagrał on swój debiutancki album „Nova Akropola” dla brytyjskiej wytwórni. Słoweńcy poszli od razu za ciosem – i przygotowali własne wersje klasycznych nagrań The Beatles, The Rolling Stones i Queen. Zamieniając je w wojskowe hymny o marszowym rytmie, Laibach chciał pokazać, że zachodnia popkultura to inny rodzaj totalitaryzmu – ale równie bezwzględny, jak komunizm czy nazizm.