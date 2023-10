Ładna pogoda sprzyjała odwiedzaniu grobów przed dniem Wszystkich Świętych Malwina Koniecpolska

Ładna pogoda sprawiła, że w weekend poprzedzający dzień Wszystkich Świętych pojawiło się sporo osób. Jedni sprzątali mogiły bliskich, inni korzystali z dnia wolnego, by zapali znicze. W tym roku 1 listopada wypada w środku tygodnia - dla osób, które muszą pokonać odległe trasy, by odwiedzić mogiły bliskich, ostatni weekend października był okazją do tego, by pojechać na cmentarz.