Lada moment "Wakacje z WOT". Terytorialsi zachęcają, by latem rozpocząć przygodę z wojskiem

- Służba Najjaśniejszej Rzeczypospolitej to wielkie zobowiązanie, ale też wielki powód do dumy. Dlatego też zachęcam wszystkich marzących o mundurze żołnierza RP do udziału w szkoleniach wojskowych przygotowanych przez 11 MBOT. Niech ten zbliżający się okres wakacyjny będzie dobrze wykorzystany - zachęca wojewoda małopolski Łukasz Kmita.