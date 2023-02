Lada dzień teatry "z innego świata" znów zagoszczą pod Wawelem

Od 2010 roku, na zaproszenie Teatru Groteska, do Krakowa zjeżdżają co dwa lata artyści związani z teatrem formy z różnych zakątków świata. W tym roku, po pandemicznej przerwie, która zaburzyła festiwalowy cykl, teatry "z innego świata" znów zagoszczą pod Wawelem.

- Festiwal Materia Prima to festiwal teatru z innego świata, zarówno w sensie geograficznym, jak i artystycznym. W tym roku przyjeżdżają do nas teatry z całej Europy, ale bywały edycje, kiedy gościliśmy artystów z całego świata – wyjaśnia Adolf Weltschek. - Chcemy przybliżyć polskiej publiczności teatr, który jest równoległym nurtem do teatru dramatycznego – to drugi powód, dla którego mówimy o teatrze z innego świata.