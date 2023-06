Łącznica kolejowa w Kalwarii Zebrzydowskiej już gotowa. Skróci podróż z Krakowa do Bielska-Białej przez Wadowice, Andrychów, Kęty. Zdjęcia

Ważna inwestycja łącząca Małopolskę z Podbeskidziem i Śląskiem

Przedsięwzięcie kosztowało ok. 23 mln zł netto i było dofinansowane z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły budowę nowej łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej. Połączyła ona dwie istniejące zelektryfikowane linie kolejowe: nr 97 Skawina - Żywiec i nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Bielsko-Biała. Jest to rozwiązanie, które eliminuje konieczność zmiany kierunku jazdy pociągów na stacji Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona.

Budowa łącznicy kolejowej w Kalwarii Zebrzydowskiej jest kolejnym przedsięwzięciem, zwiększającym atrakcyjność linii Kraków - Bielsko-Biała. Na trasie PLK zrealizowały już inwestycje za 129 mln, które objęły prace między Wadowicami a Andrychowem. W samych Wadowicach powstał dodatkowy przystanek Osiedle Podhalanin, a na stacji Andrychów zmodernizowano perony.

Inwestycje prowadzone były również na przystankach w Choczni, Choczni Górnej, Inwałdzie zapewniają lepszą dostępność do kolei. Na jakość podróży wpływ miała także budowa mijanki w Barwałdzie Średnim i przystanek w lepszej lokalizacji.

Prace poprawiające dostęp do kolei zaplanowano również na terenie województwa śląskiego. Dzięki przebudowie stacji Kozy, podróżni łatwiej wsiądą do pociągów w kierunku Bielska-Białej oraz w drugą stronę do Andrychowa, Wadowic i Krakowa.