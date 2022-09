Laboratorium słowa istotnego. O trzech sposobach rozmawiania w wierszach wybranych C. K. Norwida w Galerii Huta Sztuki Paweł Gzyl

Galeria Huta Sztuki Materiały prasowe

„Laboratorium słowa istotnego. O trzech sposobach rozmawiania w wierszach wybranych C. K. Norwida” to spotkanie wokół twórczości poety, na które Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida zaprasza 28 września o godz. 18 do Galerii Huta Sztuki, os. Górali 5. Wstęp jest bezpłatny.