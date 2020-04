Kwarantanna w Krakowie. Zajrzeliśmy do domów krakowian, podglądnęliśmy ich podczas pracy zdalnej [FOTOREPORTAŻ]

Inni, głównie drobni przedsiębiorcy zajmujący się usługami oraz freelancerzy, zostali po prostu pozbawieni źródeł dochodów. To dotyczy między innymi instruktorów fitness, masażystów, fryzjerów, szkoleniowców. Część z tej drugiej grupy stara się stawić czoła nowej sytuacji i zawalczyć o swoje przetrwanie - prowadzą więc spotkania z klientami onlajn, kręcą tutoriale, przenoszą biznesy do sieci, organizują treningi zdalne.

Pracodawcy, szczególnie w korporacjach, dość szybko zaczęli wysyłać pracowników do domów (niektórzy zrobili to jeszcze przed zamknięciem szkół i przedszkoli), szybko reagując na rekomendacje i apele Sanepidu czy Ministerstwa Zdrowia. Takie rozwiązanie ma przede wszystkim zmniejszyć rozprzestrzenianie się wirusa, ale nie tylko. To też swoisty sprawdzian dla firm - papierek lakmusowy, czy praca zdalna działa i jest w ogóle możliwa. W obliczu kryzysu ekonomicznego (który na pewno nas nie ominie) niektóre firmy będą szukać oszczędności niekoniecznie zwalniając pracowników, a likwidując ich „biurka”. Może więc się okazać, że Polacy będą pracować zdalnie nie tylko w dobie pandemii.