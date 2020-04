Kwarantanna w Krakowie. W domach zostali nawet chuligani i pseudokibice. Policjant opowiada nam o służbie w czasach koronawirusa

Sierż. szt. Jarosław Kapera patroluje rejon os. Kozłówek - codziennie „puka” do ok. 60 mieszkań, żeby sprawdzić, czy osoby poddane kwarantannie są w domach.

Przy każdym nazwisku na liście, jaką otrzymują policjanci, widnieje adres zamieszkania i numer telefonu. To właśnie rozmowy telefoniczne są podstawowym narzędziem mundurowych, dzięki którym sprawdzają oni, czy objęci kwarantanną przestrzegają jej zasad. Z niektórymi kontaktują się przez domofon. Czasami ludzie wychodzą na balkon lub podchodzą do okna.

Mundurowi dopytują mieszkańców o stan zdrowia. Jeśli zgłaszają niepokojące objawy, które mogą świadczyć o zakażeniu koronawirusem (duszności, podwyższona temperatura), policjanci zalecają kontakt z sanepidem itp.

Na kwarantannie przebywa bardzo dużo młodych osób w wieku od ok. 25 do 35 lat. - To ludzie, którzy pracowali za granicą lub uczestniczyli tam w różnego rodzaju szkoleniach. Gdy wrócili do Polski, musieli odizolować się od reszty społeczeństwa w swoich domach - relacjonuje policjant.