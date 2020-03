"Kwarantanna na na" - polscy muzycy chcą pomagać osobom starszym i umilić czas swoim fanom

"Kwarantanna na na" pozwoli uprzyjemnić izolację wyjątkowymi domowymi koncertami na żywo w internecie i przyczyni się do wsparcia osób starszych i samotnych.

Każdy z nas nie ruszając się z kanapy i stosując się do zaleceń, może wspomóc osoby samotne i starsze - tych, którzy szczególnie teraz cierpią przez izolację. Co zrobić? Wystarczy wejść na stronę Facebook app, gdzie w poniedziałki, środy i piątki artyści z Kayaxu zagrają na żywo. W trakcie występów i po ich zakończeniu będzie możliwość przekazania datku na działania podejmowane przez Szlachetną Paczkę podczas epidemii koronawirusa. Na środę zaplanowano występ Mery Spolsky, a piątek będzie należał do duetu Karaś/Rogucki. "Kwarantanna na na" jest częścią zapoczątkowanej przez Facebooka akcji #WspieramZDomu, która ma na celu wspieranie oddolnych inicjatyw działających w czasie ogólnonarodowej kwarantanny. Teraz, kiedy nasza codzienność stanęła na głowie, a artyści przenoszą swoje koncerty do online'u, warto połączyć przyjemne z pożytecznym i pokazać naszą solidarność w tych trudnych dniach.

- Kampania "Kwarantanna na na" to tylko część działań jakie Facebook podejmuje w tych szczególnych okolicznościach. Z dumą wspieramy inicjatywy takie jak #WzywamyPosiłki, Widzialna ręka i wiele innych. W tym projekcie chcemy jednoczyć się by nieść pomoc osobom starszym i samotnym, które są dziś w szczególnie trudnej sytuacji. Stawiamy w nim także na społeczną odpowiedzialność nas wszystkich. Pozostanie w domu ma głęboki sens dla powstrzymania epidemii, ale może też mieć duże znaczenie dla wspierania tych, którzy pozostają na zewnątrz niosąc bezpośrednią pomoc. - powiedział Robert Bednarski, dyrektor regionalny Facebooka w Europie Środkowo-Wschodniej. "Kwarantanna na na" pozwoli uprzyjemnić domową izolację wyjątkowymi domowymi koncertami na żywo i przyczyni się do wsparcia osób starszych i samotnych. Wolontariusze Szlachetnej Paczki to prawdziwi bohaterzy - codziennie pomagają potrzebującym w zakupach, w realizacji recept i w sprawach urzędowych. Dzwonią do nich i poświęcają im swój czas. Wszystkie datki zebrane za pośrednictwem przycisku “Przekaż datek” podczas występów będą przekazane na wsparcie tych działań.

- Szlachetna Paczka od 20 lat pomaga osobom starszym i samotnym. To właśnie oni znaleźli się dzisiaj w skrajnie trudnej sytuacji. Seniorzy nie mogą realizować swoich potrzeb: tych podstawowych, jak zakupy czy dostęp do leków, ale i głębszych, jak relacje z innymi. Nie mogą przenieść się do Internetu, bo z niego nie korzystają. Chcemy o nich zadbać. Powiedzieć: nie zostawimy was! - powiedziała Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna organizującego Szlachetną Paczkę. Do współpracy Facebook zaangażował artystów wytwórni i managementu Kayax. - W tych trudnych momentach Kayax i nasi artyści solidaryzujemy się z innymi w potrzebie, dlatego bez chwili wahania przyjęliśmy zaproszenie Facebooka. Konwencję każdego z występów pozostawiliśmy w rękach artystów. Muzyka będzie w nich przeplatana z interakcją z publicznością, osobistymi historiami a wszystko to w kameralnej, domowej atmosferze - zapowiada Tomik Grewiński, szef wytwórni i managementu Kayax.

Zbiórka będzie realizowana za pośrednictwem funkcjonalności “Przekaż datek” i będzie dostępna podczas transmisji live jak i przy postach z zapisanymi koncertami na stronie Facebook app. Facebook nie pobiera żadnych opłat od zbiórek prowadzonych na platformie. Link: https://www.facebook.com/facebookappPolska/

BEZ ŚCIEMY: Na scenie