Kuratorskie oprowadzanie po najnowszej wystawie na Wawelu. Są wejściówki do pobrania

Wawelska ekspozycja nawiązuje do oryginalnej dekoracji kościoła w Hodowicy zaaranżowanej na planie trójkąta. Dominantą w tej kompozycji jest Chrystus flankowany przez dwa anioły, poniżej znajdują się rzeźby Matki Boskiej i Świętego Jana, po bokach znalazły się grupa „Samsona rozdzierającego paszczę lwu” i „Ofiara Abrahama”.

- To dzieła, które oszałamiają – mówi o wystawie „Ekspresja. Lwowska rzeźba rokokowa” Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

Sam Johann Georg Pinsel to snycerz, który w historii sztuki pozostaje postacią tajemniczą. Wiadomo, że działał w latach 1750-1761 na terenach dawnego województwa ruskiego, m.in. we Lwowie. Zachowało się po nim niewiele dzieł – wiele zachowanych przez wieki, zostało zniszczonych w czasie rządów sowieckich - ale te, które wciąż możemy oglądać, m.in. rzeźby na fasadzie cerkwi św. Jura we Lwowie, na ratuszu w Buczaczu czy – dzieło główne Pinsla – wystrój kościoła parafialnego w Hodowicy pokazują klasę i kunszt rzeźbiarza.