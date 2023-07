Kupiliście te jajka? Uważajcie! Sieć handlowa wycofuje je ze sprzedaży z powodu salmonelli

Oświadczenie Kaufland

"Podczas badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono obecność pałeczek Salmonella Enteritidis, dlatego nie zaleca się spożywania ani przetwarzania przedmiotowych jaj. Spożycie tych jaj może prowadzić do nudności, wymiotów i biegunki.

Firma Kaufland natychmiast zareagowała i wycofała produkt ze sprzedaży. Produkt można zwrócić w każdym markecie Kaufland, także bez okazywania paragonu, otrzymując zwrot pieniędzy za zakup.

Firma Kaufland przeprasza wszystkich klientów za zaistniałe niedogodności.

W przypadku pytań klientów dostępna jest bezpłatna Infolinia Kaufland: 800 300 062 (czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 i w soboty od 08:00 do 17:00)."

Dane produktu:

EAN 4047905903490

Oznaczone: Najlepiej spożyć przed: 08.07.2023 (dane podane na wierzchu opakowania) Numer partii: PAW08 (dane podane pod datą) Kod na skorupkach jaj: 1PL10081308 (Ferma Drobiu Tomasz Jakubowski) Producent: Aktiw Sp. z o.o. Gostków ul. Główna 15 58-312 Stare Bogaczowice Nr weterynaryjny zakładu: PL02215903WE