Kupcy chcą bezprzetargowo pozyskać targowisko Tandeta na Podgórzu. Jest wniosek w tej sprawie do Rady Miasta Krakowa

"Na terenie targowiska Tandeta handluje ok. 300 podmiotów gospodarczych. Są to małe rodzinne polskie firmy z którymi kooperują inne polskie rodzinne firmy zarejestrowane i płacące podatki w Krakowie. Szacunkowo dzięki KCHT utrzymanie znajduje ok. 1000 krakowskich rodzin. Firmy te są przeciwwagą dla zagranicznych sieci handlowych, których agresywny ekspansjonizm likwiduje miejsca pracy w małych firmach. Względy fiskalne (podatki i opłaty lokalne) przemawiają za tym, aby rodzinny handel popierany był także przez Gminę Miejską Kraków" - zaznaczyli w uzasadnieniu kupcy.