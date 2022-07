Kuchnia antyinflacyjna. Jagna Niedzielska i internauci radzą, jak oszczędzać na jedzeniu. Sprawdź też nasze przepisy na tani obiad

"Gotowanie na 2-3 dni to umiejętność przeze mnie utracona, czas do tego wrócić!" - przyznała jedna z komentujących. Jeszcze inna napisała: - Kupuję produkty z przeceny, gotuję raz na 2-3 dni, a jak już mi się nie chce tego jeść, to mrożę/wekuję i wyciągam, jak nie mam ochoty gotować. Robię przetwory i wino (owoce z lasu i ogródka za darmo, w cukier się zaopatrzyłam, jak był tańszy). Niestety wiem, że wiele osób będzie jeść to, co tanie, niekoniecznie zdrowe i dobrej jakości, bo zwyczajnie nie będzie ich na to stać. I to jest smutne - dodała.