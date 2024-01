Kuba Badach i Igo wystąpią w koncercie "To Kraków tworzy metamorfozy" z okazji 10-lecia TAURON Areny Kraków

Za aranżacje utworów wybitnych krakowskich artystów odpowiada Miuosh – uznany raper i producent, który już nie raz zaskoczył publiczność swoim nieszablonowym podejściem do muzyki. Utwory Kory, Zbigniewa Wodeckiego, Marka Grechuty oraz Andrzeja Zauchy wykonają: Bela Komoszyńska, Grubson, Julia Pietrucha, Mery Spolsky, Renata Przemyk, Natalia Szroeder, Wiktor Waligóra i Krzysztof Zalewski. Dziś dołączają do nich kolejni artyści: Igo i Kuba Badach. Na scenie towarzyszyć im będzie Orkiestra Akademii Beethovenowskiej pod batutą Jana Stokłosy, który będzie również autorem orkiestracji koncertu.

– Kraków od zawsze wiązał się z kulturą, sztuką, muzyką… Ta najlepsza, która najmocniej dotyka, łapie nas na lata i jakby nie umie odpuścić – tłumaczy Miuosh, dyrektor artystyczny projektu. – Trendy mogą się zmieniać, czas przemijać, a artyści niestety odchodzić, jednak życie nie toleruje próżni i ich miejsce w sposób płynny zajmują inne nurty, głosy i pomysły. Do tego wszystkiego, co już powstało i pięknie z nami trwa, dodają swoje, nowe i inne dzieła. Są momenty, kiedy trzeba to wszystko połączyć, zmieszać i podsumować. I są ku temu dobre okazje i miejsca. To wydarzenie to niewątpliwie połączenie kilku z nich – dodaje Miuosh.