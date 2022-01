KTOZ chciał interweniować w Galerii Krakowskiej, ale pracownik ochrony się nie zgodził. Internauci oburzeni Redakcja Kraków

Krakowskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami słynie z pomocy milusińskim. Zawsze znajdzie się jednak człowiek, który obrońcom zwierząt odmówi pomocy. Tak było w przypadku ochroniarza Galerii Krakowskiej, do którego z prośbą o wsparcie zwrócili się inspektorzy. Chodziło o pomoc w namierzeniu właściciela psa, który od dłuższego czasu czekał przywiązany przed centrum w deszczu na swojego właściciela. Od mężczyzny usłyszeli jednak, że nie praktykuje się u nich takich zgłoszeń. Po fali nieprzychylnych komentarzy pod postem KTOZ, przedstawiciele galerii handlowej zdecydowali się na przeprosiny. Zapewniają również, że zrobią wszystko, by nie dopuścić do tego typu sytuacji w przyszłości.