Kto zastąpi Marię Annę Potocką na stanowisku dyrektorki Bunkra Sztuki? Miasto ogłosiło konkurs

Kandydaci zobowiązani są do przedstawieniam.in. koncepcji autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju galerii oraz misję i wizję rozwoju galerii Bunkier Sztuki na okres siedmiu lat.

Preferowani będą kandydaci "posiadający znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Galerii w zakresie działalności wystawienniczej, promocyjnej i popularyzatorskiej z dziedziny sztuki współczesnej, a także w zakresie sposobów informowania o sztuce współczesnej i jej twórcach", posiadające kompetencje do zarządzania instytucją i zespołem oraz doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu wydarzeń artystycznych w kraju i zagranicą.

W lutym 2024 roku upływa kadencja Marii Anny Potockiej na stanowisku dyrektorki galerii Bunkier Sztuki. Zgodnie z zapowiedzią, miasto ogłosiło konkurs na stanowisko. Chętni mogą zgłaszać kandydatury do 2 listopada tego roku. O tym, kogo wybrała komisja konkursowa dowiemy się w lutym przyszłego roku.

Osoba, która zastąpi Marię Annę Potocką, pokieruje instytucją przez okres od trzech do siedmiu lat.

Konkurs, który wyłoni nowego dyrektora lub dyrektorkę instytucji, odbędzie się w dwóch etapach. W pierwszym komisja sprawdzi oferty pod względem formalnym. Do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, by zaprezentować przygotowaną wcześniej koncepcję rozwoju, finansowania i działalności galerii oraz znajomość języka angielskiego.

Remont Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki ma potrwać do końca 2023 roku, to krócej niż zakładano pierwotnie. Jak zapowiedział Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta ds. kultury, magistrat…

Dyrektorka na czas remontu

Przypomnijmy, na początku 2019 roku miasto bez konkursu powołało na stanowisko dyrektorki Bunkra Sztuki Marię Annę Potocką, która przeszłości była już szefową miejskiej galerii. Za takim rozwiązaniem przemawiały plany związane z remontem galerii.

"Pani Dyrektor zna doskonale Bunkier Sztuki, a jednocześnie jako dyrektor MOCAK-u bardzo dobrze poradziła sobie z całym procesem inwestycyjnym, gdy tworzyliśmy to muzeum. Mam nadzieję, że minister wyrazi zgodę na takie rozwiązanie. Będzie do pierwszy krok do połączenia w przyszłości tych placówek" – tłumaczył wówczas prezydent Jacek Majchrowski.