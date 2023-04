Kto nowym prezydentem Krakowa? Jest wstępna lista kandydatów. W wyborach samorządowych może dojść do... sensacji!

Niektórzy już prowadzą kampanię

- Z mojej perspektywy życzyłbym Krakowowi jednego, niepartyjnego kandydata demokratycznej opozycji z pozytywnym programem dla miasta. Bez dzielenia mieszkańców. Z kompetencjami do wykorzystania wielkiego potencjału, które ma to miasto - poinformował rektor krakowskiej uczelni.

- Na dziś byłaby to jednak decyzja na tak. Uważam, że w naszym mieście wiele rzeczy działa nie tak, jak powinno i jestem gotów zrobić wszystko, żeby to zmienić - przekonuje nas Łukasz Gibała.

Wynik nie zagwarantował mu wejścia do drugiej tury, w której znaleźli się: Małgorzata Wassermann (31,88 proc. głosów) oraz Jacek Majchrowski (45,84). Poparcie Łukasza Gibały rośnie jednak w najnowszych sondażach. Zgodnie z wynikami tego, który przeprowadził Instytut Badań Samorządowych (IBS) na zlecenie agencji Big Data 4 Leaders (BD4L), cieszy się on największym poparciem wśród mieszkańców Krakowa: na poziomie 28 proc. Za nim są Wassermann (16 proc.) i Majchrowski (ok. 15).

Załóżmy, że Łukasz Gibała wystartuje w przyszłorocznych wyborach samorządowych. Co ma do zaoferowania mieszkańcom? - Za wcześnie na prezentowanie wyborczych postulatów, ale mogę wyjawić, że program "Krakowa dla Mieszkańców" właśnie powstaje. W tym celu nawiązaliśmy już współpracę ze znakomitymi ekspertami i wciąż nawiązujemy z kolejnymi - reasumuje Łukasz Gibała.

Na razie żadne decyzje w PiS dotyczące kandydata nie zapadły. - Nie wiadomo kto nim ostatecznie będzie, czy Małgorzata Wassermann, czy też inna osoba. Oczywiście pani Małgorzata jest ważną osobą i jeżeli by chciała i zdecydowała się kandydować, to nie ma wątpliwości, że mogłaby zostać kandydatką Prawa i Sprawiedliwości. O wszystkim zadecyduje centrala partii w porozumieniu z lokalnymi komitetami - przekonuje Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, rzecznik PiS w Małopolsce.

Ostatecznej decyzji co do kandydowania na szóstą kadencję nie podjął jeszcze urzędujący od 2002 r. prezydent Krakowa Jacek Majchrowski (niezależny). Przyznaje, że raz jest na tak, a innym razem zastawia się, czy jednak nie powiedzieć sobie, że już dość tego rządzenia. - Zawsze wyznaczam sobie ostateczny termin. To mniej więcej pół roku przed wyborami. Wtedy podejmę ostateczną decyzję - mówi.

Duża strata do lidera

Brak niespodzianek

- Ostatnie wybory wygrywał, od 20 lat jest hegemonem, ale znalazł się w impasie. Tak słabych wyników w sondażach nigdy nie miał. Widać, że jego prezydentura wyczerpała swój dynamizm i potencjał. Wyborcy też to dostrzegają. Gdyby prezydent zdecydował się zakończyć swoje rządy w glorii i wskazał innego kandydata ze swojego obozu, to taka osoba mogłaby być tym czarnym koniem, który osiągnie dobry wynik, ale jednak byłoby jej trudno wygrać... - komentuje Bankowicz.

- Jeśli do tego dojdzie, to może osiągnąć dobry wynik, ale raczej nie z szansą na wygraną - dodaje.

Do poprzednich wyborów samorządowych PO szła w koalicji z Jackiem Majchrowskim. Ta kadencja polega na jego współpracy z Platformą - Koalicją Obywatelską (jak podkreślają w PO merytorycznej, a nie politycznej), jednak im bliżej jej końca, tym widać coraz więcej zgrzytów. Jednak w Platformie nadal liczą na to, że prezydent Jacek Majchrowski tym razem odpuści sobie już rządzenie stolicą Małopolski, jak również że wesprze ich kandydata w najbliższych wyborach.

Pretensje dotyczą bardziej braku uzgadniania z Platformą ważnych dla Krakowa przedsięwzięć, przygotowanych przez urząd miasta, takich jak np. podwyżki cen biletów czy zmiany w komunikacji. Nie podobają się też w Platformie wypowiedzi prezydenta Majchrowskiego, w których podkreślał, że gdyby miał wybrać między Gibałą a Wassermann, to wskazałby on na kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości.

- Jak mowa prof. o Majchrowskim, to jest na etapie, że na niczym mu nie zależy oprócz tego, by obronić swoją legendę. Nie będzie chciał kontrkandydata, który będzie mu wyciągał trupy z szafy, zacznie przeglądać papiery, rozliczać, dlatego tak boi się Łukasza Gibały i PiS. Współpraca rządu z prezydentem w kwestii igrzysk czy inwestycji odbywa się poza prowadzeniem polityki. Chodzi o to, by zrobić coś dobrego dla krakowian - mówi w rozmowie z nami radny Prawa i Sprawiedliwości.

Co do Platformy Obywatelskiej, to zwraca uwagę, że nie ma sondażu, w którym kandydat tej partii miałby większe poparcie niż kilkanaście procent. - To jest dla nich tragedia, koszmar i porażka. To pokazuje, że prezydent Majchrowski zwasalizował sobie Platformę, która w Krakowie nic nie znaczy. Ludzie się zorientowali i nie chcą partii, która jest przybudówką prezydenta Majchrowskiego - dodaje.

Mały chłopiec