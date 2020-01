Kto jest katem może być też ofiarą? Mowy końcowe w głośnej sprawie brutalnego pobicia żony optyka [ZDJĘCIA]

Podczas poniedziałkowej mowy końcowej mec. Jan Znamiec zwrócił uwagę na to, że jego klient został skazany jeszcze przed procesem przez media. Jego zdaniem sąd apelacyjny powinien skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd pierwszej instancji, ponieważ, zdaniem adwokata, podczas postępowania przed sądem okręgowym popełniono wiele błędów. - Sąd nie wziął pod uwagę tego, co było przyczyną tragedii w Stróży. Mój klient był zastraszany przez znanego krakowskiego gangstera, który jest znajomym pokrzywdzonej. Co więcej, na nagraniu z awantury między ówczesnymi małżonkami Marta D. odkrywa swoją prawdziwa, pełną agresji twarz – mówił przed sądem obrońca Pawła W. Mec. Znamiec podkreślał, że oskarżeni nie mieli zamiaru zabicia Marty Diener.

Pełnomocnik pokrzywdzonej zwrócił również uwagę na 11 cm rozcięcie na kurtce pokrzywdzonej, które jego zdaniem świadczy o brutalności ataku.

Wyrok w tej sprawie usłyszymy 27 stycznia.

Proces jest głośny ze względu na bestialskie zachowanie napastników. Ponadto 43-letni Paweł W., mąż ofiary, to znany biznesmen, właściciel sieci salonów optycznych. Poszkodowana Marta Diener twierdzi, że mąż już wcześniej znęcał się nad nią. Z kolei Paweł W. zapewniał, że to żona oblewała go wrzątkiem, tłukła pogrzebaczem, a na jego głowie rozbijała piloty od telewizora.

Z ustaleń prokuratury wynika, że Paweł W. i 29-letni Mariusz K. grozili najpierw bratu poszkodowanej; młodszy mężczyzna drasnął go nożem.

Stało się to w jednym z krakowskich klubów. Stamtąd udali się do Stróży pod Myślenicami, do domu, w którym przebywała pokrzywdzona. Brat zadzwonił do siostry, żeby ją ostrzec. Kobieta wezwała policję, ale mąż z kolegą dotarli na miejsce pierwsi.

Kiedy w domu pojawiła się policja, młodszy mężczyzna zagroził funkcjonariuszom nożem. Odrzucił go dopiero wtedy, gdy policjanci wyciągnęli z kabur broń i ją przeładowali. Po ujęciu napastników w jednym z pomieszczeń domu znaleźli kobietę. Była silnie poraniona na twarzy i w okolicy kręgosłupa.