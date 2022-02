Kto będzie nas woził po Krakowie? Zarząd Transportu Publicznego przygotowuje przetarg

Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia to sierpień 2024 r., a wybrany operator będzie wykonywał przewozy na poziomie ok. 7-10 mln wozokilometrów rocznie. Co istotne, wyłoniony przewoźnik będzie musiał spełniać zapisy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Przypomnijmy, że obecnie system komunikacji miejskiej w Krakowie obsługuje dwóch przewoźników: MPK, które w tym roku wykona ok. 38 mln wozokilometrów, a także Mobilis, który ma zaplanowane do wykonania ok. 6 mln wozokilometrów.

ZTP oprócz organizacji linii autobusowych i tramwajowych na terenie Krakowa ma podpisane porozumienia dotyczące organizacji transportu zbiorowego z 17 gminami. Są to: Biskupice, Czernichów, Iwanowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.