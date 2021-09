Książkowy przykład niesprawiedliwości. Film o zabójstwie Grzegorza Przemyka trafil do krakowskich kin

- Ludzie, oglądając ten film, będą mogli wyciągnąć swoje wnioski i swoje przemyślenia. Starałem się jak najbardziej oddalić od jakiekolwiek tezy czy określania, co jest dobre, a co złe. Co w tej historii nie było to takie łatwe, bo postaci są dosyć mocno zarysowane - mówi w RMF FM Matuszyński. - Film wydaje mi się dosyć atrakcyjny. Ma taki fajny sznyt gatunkowy, sensacyjny, szpiegowski nawet momentami. Mam nadzieję, że to pozwoli widzom się w nim trochę rozpłynąć i że coś z nimi zostanie - podsumowuje.