Krzysztof Penderecki nie żyje. Wybitny kompozytor zmarł w niedzielę nad ranem w Krakowie. Miał 86 lat [29.03.2020]

Krzysztof Penderecki nie żyje. Zmarł w niedzielę 29 marca w Krakowie

Pochodzący z Dębicy Krzysztof Penderecki to najbardziej znany polski kompozytor współczesny. Właśnie jemu zawdzięczamy awangardowe utwory w duchu sonoryzmu - czyli dzieła, które każą muzykom wydobywać dźwięki z tradycyjnych instrumentów nietradycyjnymi metodami, jak pukanie, skrzypienie lub dudnienie po pudle. Do wybitnych osiągnięć w tym nurcie zaliczana jest „Pasja według św. Łukasza”, która przyniosła mu światowy rozgłos.

- Krzysztof Penderecki wielokrotnie to podkreślał. On cieszy się bardzo, że jego utwory wciąż są wykonywane i doceniane na świecie. Ale ogromną przyjemnością są dla niego zawsze powroty - tłumaczył wówczas Adam Balas.

To właśnie w zaciszu domowym komponował. Jak sam deklarował przy różnych okazjach, wstawał wcześnie rano i kilka godzin dziennie poświęcał tworzeniu nowych utworów. Nie było w tym żadnego romantycznego mitu. Jest ciężka praca nad składaniem nut w całość.

- Siedzenie godzinami przy stole nie jest zajęciem fascynującym. No, może przez pierwszą godzinę. To ciężka praca, by wydobyć coś z siebie, zwłaszcza jeśli ma to być coś nowego - tłumaczył w wywiadzie Penderecki. - Mam pewną metodę, z której wszyscy się śmieją i, słysząc o niej, nie dowierzają mi. Otóż zaczynam pisać cztery-pięć utworów naraz, z czego później powstają zwykle trzy.