Krzysztof Globisz w filmie o sile miłości i poświęcenia. "Prawdziwe życie aniołów" w kinach od 14 kwietnia

Pomysł na realizację „Prawdziwego życia aniołów” podsunęło samo życie. W 2014 roku Krzysztof Globisz przeszedł rozległy udar. W jego efekcie przez wiele miesięcy był na granicy życia i śmierci, a lekarze nie dawali mu zbyt wielkich nadziei na wyzdrowienie. Wyszedł jednak z tego i powoli, ale uparcie wracał do zdrowia i zawodu. Przez cały ten czas jego chorobie, zmaganiom i tragedii, która go spotkała, towarzyszyła żona Agnieszka. Dzięki niej aktor stanął w końcu na deskach Teatru Łaźnia Nowa, grając główną rolę w spektaklu „Wieloryb. The Globe”.

Występ ten zobaczył krakowski reżyser Artur „Baron” Więcek. Zrobił on już wcześniej z Krzysztofem Globiszem trzy filmy – „Anioła w Krakowie”, „Zakochanego anioła” i „Wszystkie kobiety Mateusza”. W dwóch pierwszych ceniony aktor wcielił się w postać anioła Giordano, który za karę za swą niesubordynację zostaje zesłany na Ziemię i przybywa pod Wawel. Więcek zainspirowany powrotem Globisza do aktorstwa wymyślił scenariusz filmu, kontynuującego wątki z „Anioła w Krakowie” i „Zakochanego anioła”, ale będącego jednak całkowicie autonomiczną historią.