Kryzys w Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Lekarze z innych miast też wskazują na tragiczne warunki pracy

W czwartek 2 grudnia w Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu odbyło się nadzwyczajne spotkanie przedstawicieli uniwersyteckich szpitali dziecięcych z całej Polski, organizowane przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL).

- Kłopoty szpitala w Prokocimiu to nie jest problem lokalny, ale to problem wszystkich dziecięcych szpitali uniwersyteckich w Polsce. Główny problem to złe warunki funkcjonowania tych placówek. To warunki, które stwarzają niebezpieczeństwo dla wielu lekarzy. Praca ponad wszelkie normy czasu pracy ułatwia popełnienie błędu. To niedobory kadrowe ze szkodą dla lekarzy - mówił podczas konferencji prasowej Krzysztof Bukiel, przewodniczący OZZL.