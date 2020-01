Krystyna Prońko i Ten Typ Mes wśród artystów, z którymi w Sylwestra 2019 bawił się Kraków [ZDJĘCIA]

Witający Nowy Rok mogli też posłuchać przedstawicieli sceny hip-hopowej - wystąpili m.in. Ten Typ Mes. Na scenie pojawili się też tacy wokaliści, jak: Piotr Zioła, Paulina Przybysz i Ralph Kaminski.

Tuż po północy zagrał duet The Dumplings, wykonujący muzykę electropop. Według wcześniejszych zapowiedzi, była to ostatnia okazja, aby na żywo posłuchać tego duetu, ponieważ wkrótce zawiesza on swoją działalność.

