Krystalicznie czysta woda i rajskie widoki. Poznajcie najczystsze plaże Włoch 2023 roku Eliza Ciepielewska

Włochy plaże zostały uhonorowane oznaczeniem Błękitnej Flagi. To idealne miejsca na najbliższe wakacje i urlopy. Bezpieczne i z krystalicznie czystą wodą. Massimo Virgilio/unsplash.com/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Włochy mogą się pochwalić najczystszymi plażami, które zdobywają prestiżowe oznaczenie Błękitnej Flagi. Oznaczenie Błękitnej Flagi to tytuł, który co roku przyznawany jest najczystszym i najpiękniejszym plażom na całym świecie. To międzynarodowe wyróżnienie nadawane jest przez Fundację Edukacji Ekologicznej (FEE).