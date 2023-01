Krupówki niczym plac zabaw. Jak realizowano w Zakopanem polską komedię kostiumową "Niebezpieczni dżentelmeni"

- Pomyślałem, że chciałbym zobaczyć co by było, gdyby wszyscy czterej spotkali się w Zakopanem. Niemal w tym samym czasie przebywał w mieście również Włodzimierz Lenin, a także Józef Piłsudski, który zakładał wówczas zbrojne ramię PPS. Te zbiegi okoliczności wydawały mi się tak niesamowite, że chciałem stworzyć z nich jedną fikcyjną opowieść. Od początku chciałem, żeby była to rozrywka i zabawa gatunkami. Chciałem pobawić się konwencją, a nie tworzyć poczwórną biografię – tłumaczy Kawalski.