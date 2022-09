Krótkie wycieczki z Krakowa. Gdzie wybrać się na szybki wypad we wrześniu? Lista ciekawych miejsc wartych odwiedzenia Alicja Kozioł

Wrzesień to miesiąc, w którym pogoda zdecydowanie sprzyja zwiedzaniu. Największe upały już minęły, za to nadal cieszyć można się dosyć ładną, już nieco bardziej jesienną pogodą. Na szczęście okolice Krakowa pełne są bardzo ciekawych miejsc, do których można się udać na szybkie, weekendowe zwiedzanie, czy po prostu wypad ze znajomymi bądź rodziną, aby odpocząć. Na krótki wypad we wrześniu w okolicach Krakowa udać można się np. do Doliny Eliaszówki, Doliny Pstrąga, Niepołomic, kilku zamków w okolicy. Więcej informacji przedstawiamy w galerii. Zapraszamy!